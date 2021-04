Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Depretis per la segnalazione di una festa di laurea in corso all’interno di un bed and breakfast. Giunti sul posto, una volta entrati hanno sorpreso 11 napoletani, tra i 21 e i 29 anni, intenti a consumare cibi e bevande e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi della mascherina.