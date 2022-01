«Il mio è un grido accorato per scongiurare il collasso del servizio sanitario in Campania». La presa di posizione di Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli e provincia, è decisa e categorica in tema di pandemia. Nella lista delle cose da fare, il portavoce dei camici bianchi mette al primo posto una richiesta ben precisa al Governo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati