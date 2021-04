Scampia, partita di calcetto nelle Vele: in campo 10 ragazzini, scattano le multe anti-Covid

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha disposto controlli a tappeto per le verifiche del rispetto delle normative anti-covid. La zona setacciata è il quartiere Scampia, l’orario dei controlli è scattato alle 22: quello del coprifuoco imposto dalle normative anti-contagio.

I militari della Stazione Scampia hanno identificato 42 persone, 28 sono pregiudicate. 25 le sanzioni anti-covid. Durante i controlli i militari hanno interrotto una partita di calcetto in un campetto della Vela Gialla. 10 ragazzini stavano giocando a pallone ben oltre l’orario consentito dalle norme anti-covid. Tra questi c’erano 6 bambini tra i 10 e i 14 anni. I Carabinieri hanno affidato i ragazzini ai genitori. Tutti sanzionati. I Carabinieri sono intervenuti anche nella vela rossa. Hanno trovato all’interno di un locale il titolare di un circolo abusivo e 11 clienti già noti alle ffoo intenti a consumare bevande e cibo. Sono stati tutti sanzionati. Il locale è stato chiuso. Nella vela gialla i Carabinieri hanno trovato 3 persone – tutte già note alle ffoo – che sono state sanzionate per il mancato rispetto delle normative anti-covid e segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente. Non sono mancati i controlli al codice della strada. 2 motocicli sono stati sequestrati.

