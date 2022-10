Covid in Campania: 1891 i nuovi casi positivi su 12530 test effettuati; quattro i deceduti nelle ultime 48 ore cui se ne aggiungono due registrati ieri ma avvenuti in precedenza. Quanto ai posti letto, ne risultano solo 14 occupati in terapia intensiva su 575 attivi in Campania, 262 degenti nei reparti dedicati che possono ospitare fino a 3160 ammalati.