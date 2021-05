Covid, in Campania 483 i casi positivi: calano i decessi e l'incidenza dei postivi resta stabile

Resta stabile l'indice di positività in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 483 i casi positivi su 14.070 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 3,43%: ieri era 3,48%.

Calano in maniera netta i decessi, 8, dei quali 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Le persone guarite sono 1301. Negli ospedali resta invariata la situazione nelle terapie intensive con 81 posti occupati mentre calano i ricoveri in degenza: oggi sono 833 mentre ieri erano 861.