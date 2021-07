Covid in Campania, oggi 292 positivi e un morto: l'indice di contagio al 3,17%

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 292 positivi su 9.192 tamponi molecolari esaminati, 59 in più di ieri con 2.024 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,17% dei test, poco meno di ieri quando l'indice di contagio era al 3,25%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.566 il numero di vittime con il decesso registrato dall'unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore ma diminuisce - e questa è una buona notizia - il numero dei ricoveri ospedalieri: 175 ricoverati con sintomi, nove in meno di ieri, e 13 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.