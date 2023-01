Sono 616 i nuovi positivi al Covid su 10058 test effettuati. Zero i morti indicati nel bollettino diffuso oggi dalla Regione Campania, che fa il punto anche sui posti letto occupati: 19 in rianimazione, 272 nei reparti di degenza. Il tasso di incidenza è del 6,12 per cento con un

incremento di un punto circa rispetto a ieri.