Covid, la drammatica testimonianza dell'ex assessore regionale Gabriele: «Sta vincendo lui»

«Da sei giorni provo a sconfiggere il Covid, ma sta vincendo lui». E' la drammatica testimonianza dell'ex assessore regionale al Lavoro e del Comune di Marano Corrado Gabriele. Il post, commentato da centinaia di persone, è apparso nella tarda serata di ieri.

«Febbre, dolori, astenia e tanti altri sintomi - scrive l'ex esponente di Rifondazione - Per favore fermiamoci, smettiamola subito di dividerci, di andare in giro come se niente fosse, si soffre tantissimo, e per quante medicine tu possa prendere lui resiste e ti attanaglia in una morsa dolorosa. Gli ospedali sono al collasso e la gente va in strada come se nulla fosse. È tutto assurdo, e tutto ci fa pensare che è il Covid che sta sconfiggendo noi».

