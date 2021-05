Covid, due alunni positivi: istituto comprensivo chiuso per sanificazione a Torre del Greco

Due alunni positivi: sede centrale e plesso distaccato di un istituto comprensivo chiusi per sanificazione. Riprenderanno domani, mercoledì 12 maggio, ma solo per le prove Invalsi, le lezioni in presenza alla scuola primaria della «De Nicola-Sasso», interessata da nuovi casi di contagio da Covid-19.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid a Torre del Greco, 9 mortiin 4 giorni: oggi altre tre vittime IL CASO Torre del Greco, manca il personale: agli sportelli assessore e...

A comunicarlo, attraverso una nota presente sul sito dell’istituto, è stata la dirigente scolastica Alessandra Tallarico, che ha disposto che le classi «prime, terze e quarte sarà prevista la didattica sincrona con le rispettive docenti prevalenti, per garantire l’accesso esclusivamente alle classi seconde e quinte».

Le due classi interessate dai casi di positività invece resteranno in quarantena fino al 18 maggio, con la possibilità di rientrare mercoledì 19 maggio ma solo dopo che gli alunni avra effettuato «il tampone naso-faringeo tramite richiesta dei genitori ai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta».