Covid Campania, altri 619 positivi: tasso di contagio al 9,65%, 18 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania: 619 positivi (572 asintomatici

e 47 sintomatici) su 6.411 tamponi, per un totale di 192.418 positivi su 2.065.442 tamponi; 18 morti (7 nelle ultime 48 ore, 11 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 2.911; 791 pazienti guariti, per un totale di 111.682.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,65%, rispetto al 12,21% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 98 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.362 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

