«Covid a Ischia, casi raddoppiati» l'allarme dell'associazione ingegneri

Continua anche ad Ischia l'aumento esponenziale dei contagi da coronavirus: sull'isola si contano, infatti, 2269 positivi ed il dato è vecchio di almeno 48 ore. Secondo l'aggiornamento sulla situazione Covid diffuso dall'Associazione Ingegneri ischitana, che mette insieme i dati ufficiali della Asl, in una settimana sull'isola i contagi sono quasi raddoppiati anche se adesso vengono conteggiati anche i positivi al tampone antigenico.

Tra i comuni isolani in quello di Ischia Porto si contano attualmente 692 positivi, a Forio 611, a Barano 383. Il boom di positivi sull'isola è un dato comunque al di sotto delle medie nazionali e regionali ed al momento non desta particolare allarme; all'ospedale Rizzoli sono 8 i pazienti ricoverati affetti da coronavirus di cui uno soltanto intubato per insufficienza respiratoria.