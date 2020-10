Covid a San Giorgio, tre studenti positivi: chiude l'istituto Rocco Scotellaro

Tre studenti positivi al Covid nell'Istituto Superiore Rocco Scotellaro di San Giorgio a Cremano. Ne dà notizia su Facebook il sindaco Giorgio Zinno: «Mi sono confrontato con la Dirigente Scolastica Marina Petrucci e con la Asl e ci sono tre casi positivi al covid19 accertati all'interno di tre diverse classi - scrive il primo cittadino - La situazione è sotto controllo. Sono state immediatamente applicate tutte le misure previste dal protocollo, compresa la quarantena fiduciaria per tutti coloro che sono stati in contatto con i tre ragazzi. Domani, 14 ottobre l'istituto resterà chiuso per effettuare la sanificazione straordinaria di tutta la struttura, classi e spazi comuni interni ed esterni.Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 15 ottobre».

Ultimo aggiornamento: 16:28

