Covid, neonato positivo: in Campania non c'è più posto, ​ricoverato a Roma dopo 10 ore

Otto ore per trovare un posto letto e un viaggio di due ore e mezza per arrivare in ospedale. È accaduto al piccolo che oggi compie sette giorni e che, dopo essere nato nell’ospedale di Sessa Aurunca, ora si trova a chilometri di distanza dalla mamma. Il neonato, affetto da Covid è stato trasportato a Roma, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù perché in tutta la regione Campania non c’erano disponibilità nei reparti attrezzati per la sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati