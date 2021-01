Covid, a Pozzuoli positivo alunno di una scuola elementare: classe torna in Dad

La curva dei contagi a Pozzuoli non regredisce. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dall'Asl Napoli 2 Nord, sono stati registrati 23 nuovi casi di positività su 240 tamponi analizzati. Situazione di criticità si registra in una scuola di località Toiano, l'elementare 'De Filippo', dove un allievo è risultato contagiato da covid. A darne notizia la stessa dirigenza scolastica con una comunicazione sul sito scolastico.

La classe aveva ripreso le lezioni appena da qualche giorno, secondo le indicazioni regionali, ma sono finiti in quarantena i compagni del piccolo studente e gli insegnanti della classe. Per questo gruppo si ritorna in Dad, mentre completate le sanificazioni, il plesso tornerà alle lezioni regolarmente. In città il numero delle persone positive è pari 3.146 dall'inizio della pandemia. Al momento sono 1.618 i contagiati con 12 ospedalizzati e 1.606 in isolamento domiciliare volontario. Infine 1.480 sono i guariti definitivi, 8 nell'ultima giornata, mentre 48 sono le vittime.

