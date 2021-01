Allarme Covid in una scuola elementare a Giugliano, classe in quarantena. Si tratta di un alunno della materna risultato positivo al coronavirus che ha fatto scattare l'allarme nel plesso. Immediatamente sono stati attuati i protocolli con la chiusura dell'aula e la sanificazione, mentre i compagni di classe sono stati messi in quarantena e sottoposti al tampone.

Intanto sono tornato in classe gli alunni delle terze elementari ma non mancano gli assembramenti dei genitori e la mancanza di controlli da parte della polizia municipale ne per quanto riguarda il traffico e tantomeno per evitare la calca fuori ai plessi scolastici.

Qualche giorno fa a Giugliano era stato diramato il bollettino sui contagi: 149 contagi e otto morti in una settimana. Erano i dati diramati dall'amministratore comunale di Giugliano venerdì scorso. Sono 525 gli attuali positivi di cui 514 in isolamento domiciliare, 10 ricoverati in ospedale ma non gravi e una persona in terapia intensiva. Salgono a 5730 i casi dall'inizio della pandemia con 87 deceduti e 5118 persone guarite.

