Covid, Roccarainola, banchetto nuziale «clandestino»: 13 persone multate

Banchetto nuziale «clandestino» nel Napoletano: 13 persone sono state sanzionate dopo che sono state soprese in una villa per ricevimenti dai carabinieri della stazione di Roccarainola. In transito lungo Via Veccio, i militari hanno notato un cameriere all'ingresso della struttura che attendeva verosimilmente gli ospiti. All'interno alcuni tavoli già imbanditi e nel patio esterno un ricco buffet.

Multati per violazioni alla normativa anti-covid i due sposini, gli invitati, il proprietario della tenuta con i camerieri e il cuoco. L'attività sarà sospesa.