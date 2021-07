Open day prima dose, l'Asl Na1 va a caccia di 300mila indecisi

Dopo alcuni giorni di pausa la Asl Napoli 1 torna da oggi a presidiare il fronte dei cittadini finora rimasti nell’ombra e che non si sono mai fatti avanti per prenotare l’arma vaccinale contro Covid-19: la strategia è quella degli open-day “prima dose”. In programma ci sono due giornate con l’uso del farmaco “Moderna” (oggi e domani) e altre due giornate in cui il rimedio utilizzato per la profilassi è quello messo a punto da Pfizer (in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati