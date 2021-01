Parte da Napoli il progetto "Organismi in rete: gestori a confronto". Lunedì 25 gennaio (ore 15) al via l'evento organizzato in modalità telematica dagli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli Ordini degli avvocati di Napoli e Milano, che costituirà un importante momento di dibattito su una delle novità legislative di maggior rilievo dell'ultimo periodo, utile, si spera, ad affrontare anche la crisi prodotta dall'emergenza sanitaria in corso.

L'iniziativa, fortemente voluta dal presidente del Foro napoletano Antonio Tafuri, vedrà la partecipazione del consigliere tesoriere Elena De Rosa, dei consiglieri Ilaria Imparato e Loredana Capocelli, del referente dell'Organismo di composizione della crisi Massimo di Lauro e del segretario Sergio Longhi, oltre a numerosi colleghi di altri Fori nazionali (Milano, Reggio Emilia, Ancona, Palermo). Sarà l'occasione per fare un primo punto della situazione su una disciplina in costante evoluzione destinata a produrre un impatto certamente significativo sul nostro tessuto economico e sociale, pur con le specificità delle diverse aree geografiche del Paese.

