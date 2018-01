Venerdì 5 Gennaio 2018, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 18:14

Saranno celebrati lunedì mattina alle 9.30 a Bagnolo Mella, paese in provincia di Brescia dove la famiglia risiede dal 2008, i funerali di Cristian Corso, il bambino di 3 anni, morto il 29 dicembre all'ospedale Santobono di Napoli, 24 ore dopo essere stato dimesso dal Pronto soccorso della stessa struttura ospedaliera. Per il decesso sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo due medici. Oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo del bambino che domenica sarà riportato a casa a Brescia.