Mercoledì 3 Gennaio 2018, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 15:29

In arrivo, in queste ore, gli avvisi di garanzia per due medici del Santobono di Napoli che si sono occupati del piccolo Cristian, morto a soli 3 anni nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Si tratta, in particolare, di un atto dovuto: l’autopsia (prevista per venerdì mattina) è un atto irripetibile e dunque le parti hanno diritto di farvi partecipare professionisti di loro fiducia.Un caso tutto da approfondire, che ha spinto la Procura di Napoli a delegare indagini di ampio raggio sull'ospedale napoletano, da sempre segnalato come il top delle eccellenze sanitarie del paese. Omicidio colposo è l'accusa ipotizzata dai pm per la morte di Cristian Corso.