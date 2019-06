CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2019 08:35

Lo hanno convocato in aula, lo vogliono ascoltare e rischia di diventare la chiave di volta del processo. Si chiama Agostino Di Lorenzo e per anni - quando era ancora minorenne - è stato amico di avventure di vittima e presunto assassino, in una storia che potrebbe riaprirsi di qui a qualche giorno. Parliamo del processo sulla scomparsa di Cristoforo Oliva - Cristofer per gli amici -, il 19enne scomparso dieci anni fa in circostanze ancora coperte dal mistero. Martedì prossimo, Agostino Di Lorenzo dovrà rispondere alle domande dei giudici e delle parti, nel corso del processo d'appello bis (di rimando dalla Cassazione) a carico di Fabio Furlan, il ragazzo imputato per l'omicidio e per l'occultamento di cadavere di Cristofer.E di Fabio e di Cristofer, Agostino Di Lorenzo era amico di infanzia, quanto basta a rendere decisiva l'udienza di martedì mattina. Sono stati i difensori di parte civile, i penalisti Valerio De Maio e Paolo Stravino, a chiedere e ottenere che la corte disponesse la traduzione di Agostino Di Lorenzo. Non sarà semplice, dal momento che da anni il potenziale testimone non vive in Italia, anche secondo quanto emerge da una lettera spedita anni fa a Fabio Furlan, proprio in vista del processo d'appello.Correva l'anno 2015, quando venne recapitata una lettera a firma di Agostino Di Lorenzo nel carcere di Poggioreale, dove era detenuto l'imputato. Qual era il contenuto del testo? In sintesi, Agostino si mostrava disponibile a venire a testimoniare in aula a difesa dello stesso imputato. Era pronto a venire a raccontare una versione che avrebbe definitivamente scagionato Furlan, a partire da una convinzione su tutte: «Le mie parole - c'era scritto nella lettera a firma di Di Lorenzo - sono state completamente distorte, non ti ho mai accusato, ci sono state delle manipolazioni, resto a disposizione della giustizia italiana per rimarcare questo concetto».