«La vita scivola, niente odio e rabbia», la sorella di Matteo commuove il web

Martedì 21 Agosto 2018, 10:01

TORRE DEL GRECO - «Dobbiamo impegnarci a non nutrire le nostre vite con sentimenti brutti come l'odio, la rabbia, la voglia di vendetta. Di chiunque sia la colpa, non ci sarà mai una notte in cui non andremo a dormire pensando ai nostri ragazzi. Ciao Matteo, l'amore è più forte di tutto». È struggente, è straziante ma anche un inno all'amore e alla speranza la lettera che Leri Bertonati ha scritto al fratello Matteo, morto nel crollo del ponte Morandi a Genova insieme ad altri tre amici di Torre del Greco, Antonio Stanzione, Gerardo Esposito e Giovanni Battiloro. «Le cose normali non sono mai stato il tuo punto forte e di certo non avresti potuto lasciarci in un modo normale. Ci hai travolti e spiazzati, all'improvviso siamo rimasti senza la tua musica - le parole di Leri, sulla sua pagina Facebook - ma la vita è meravigliosa per il semplice fatto che noi siamo vivi e abbiamo la possibilità di perdonare, amarci, darci forza. Abbiamo imparato a un prezzo troppo alto che siamo qui solo per un attimo e che il tempo che abbiamo a disposizione per vivere senza rimpianti è troppo poco, può scivolarci dalle mani come se fosse niente».