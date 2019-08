CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Agosto 2019, 09:35

Gli autisti dei bus si sono trasformati in bigliettai e controllori pur di non rimanere inattivi, bloccati senza lavoro nei depositi di Ctp, la compagnia di trasporto pubblico di proprietà esclusiva della ex Provincia di Napoli. «A fronte di 75 autobus che ogni giorno dovrebbero uscire solo dal deposito di Arzano per garantire il servizio, al massimo in strada ne vanno appena dodici o tredici. Una situazione che sta diventando insostenibile e mortificante per lavoratori e utenti» denuncia, infatti, il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella.