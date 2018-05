CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Maggio 2018, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 09:33

Una percentuale media di uscite dei bus della Ctp del 55 per cento nel 2017, che nei primi mesi di quest’anno si è attestata fra il 64% e il 78%. Nelle ultime settimane, però, complice il ritardo nel pagamento dei salari, previsto per il 27 aprile e arrivato tra venerdì scorso e ieri, i mezzi della Compagnia di Trasporti Pubblici di Napoli sono usciti a singhiozzo e per diversi giorni sono rimasti tutti fermi nei tre depositi di Arzano, Pozzuoli e Teverola, ufficialmente per manutenzione. Le uscite si attestano ora intorno al 40 per cento. Gravi i disagi sopportati dagli utenti della provincia a nord di Napoli e in parte anche di quella della fascia costiera di Caserta. «Siamo vicini ai lavoratori per il momento difficile che stanno attraversando - dice Antonio Di Gennaro, delegato ai trasporti di Assoutenti Napoli - ma troviamo assolutamente paradossale la situazione degli ultimi periodi. Anche se si tratta del cosiddetto sciopero bianco deve essere dato un preavviso agli utenti e, comunque, vanno assicurate le fasce orarie dall’inizio del servizio fino alle ore 8,30 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle 20,30. Siamo pronti - annuncia Di Gennaro - ad avviare un confronto con la Città Metropolitana di Napoli. Vogliamo capire come mai il precedente amministratore di Ctp ci aveva assicurato che i problemi erano stati superati e ora all’improvviso ci troviamo in questa difficoltà».