Cumana interrotta, telone si abbatte sulla linea di trazione elettrica alla stazione di Agnano

Linea Cumana interrotta dalle ore 19,25 per un lungo telone che si è abbattuto sulla linea aerea di trazione elettrica in prossimità della stazione di Agnano. Sul posto sono al momento i tecnici dell'Eav che stanno cercando, maltempo permettendo, di estrarre il telone che essendo conduttore è molto pericoloso perché potrebbe sfiammare, hanno fatto sapere dalla direzione operativa dell'Ente Autonomo Volturno. La circolazione ferroviaria è ora effettuata con i treni in partenza da Montesanto che limiteranno la loro corsa a Fuorigrotta e ripartiranno per Montesanto. Mentre, quelli in partenza da Torregaveta completeranno la corsa a Gerolomini e ripartiranno per Torregaveta. E' stato istituito, poi, un servizio sostitutivo su gomma tra Fuorigrotta e Gerolomini. Tutto ciò sta causando ritardi alla circolazione tra le stazioni di Torregaveta e Gerolomini con disagi per l'utenza.

