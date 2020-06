Dà fuoco alla casa e minaccia la moglie, 47enne arrestato al rione Sanità

Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Arenella sono intervenuti presso un’abitazione di via Salita Scudillo per un incendio in atto.

I poliziotti hanno trovato i vigili del fuoco intenti a domare le fiamme divampate all’interno dell’appartamento e un uomo in evidente stato di agitazione. Poco dopo è sopraggiunta una donna, proprietaria dell’abitazione, che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito che, già in altre occasioni, l’aveva aggredita verbalmente per futili motivi minacciando di dar fuoco alla casa.

G.P., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per incendio doloso e denunciato per atti persecutori e minacce gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA