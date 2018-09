Da Posillipo a Chiaia 460 verbali e daspo urbano per 16 parcheggiatori abusivi

Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia di Napoli hanno effettuato un'azione di repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi su tutta la zona interessata dalla 'movida' ed in particolare sono state presidiate viale Dohrn, Mergellina, Riviera di Chiaia, via Chiatamone, Santa Lucia, via Carducci, Cavalli di Bronzo e la zona di Posillipo nonché via Manzoni. A seguito dei controlli, compiuti anche in collaborazione agli ausiliari Anm, sono stati elevati 460 verbali per la sosta ed individuati 16 parcheggiatori abusivi ai quali è stato notificato anche l'ordine di allontanamento e per diversi di loro, già sorpresi precedentemente, è già in corso il procedimento per l'emissione del Dacur.

Lunedì 10 Settembre 2018, 17:20

