Dal degrado alla smart city: ecco il progetto che darà nuova vita all'ex campo del Napoli

Lunedì 3 Settembre 2018, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quattordici anni nel degrado e nell’abbandono totale. Oggi però, le cose per l’ex campo del calcio Napoli a Marianella le cose potrebbero cambiare. Un progetto infatti, è stato studiato proprio per il centro sportivo dell’allora presidente del Napoli Corrado Ferlaino. Una vero punto di aggregazione semplicemente definito “smart city” per l’insieme delle strutture che andranno a formarlo. Campi di calcio, un centro commerciale, un centro di medicina sportiva con laboratori oculistici ed odontotecnici, palestre ed una scuola materna.Questo e tanto altro è previsto nel progetto ideato dall’ingegnere Stefano Pisani, per un costo complessivo di poco più di 48 milioni di euro. «Questa potrebbe essere la prima grande opera di città intelligente d’Italia» commenta, «e siamo ad un passo dal poterla realizzare. Le moderne tecnologie poi ci aiuteranno a rendere il tutto più sicuro. Saranno scattate foto che poi resteranno in cloud e che serviranno per il riconoscimento e per la scheda di ogni singolo utente. Questo comunque resta un investimento del tutto privato a completo beneficio della cittadinanza anche grazie agli sponsor che per adesso non vogliamo rivelare. Il comune ed i rappresentanti delle istituzioni hanno già espresso il loro apprezzamento e ci hanno dato supporto, anche perché per l’amministrazione centrale questo progetto resta del tutto a costo zero».