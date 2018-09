CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Settembre 2018, 08:34

Sino alla terribile notte del 4 marzo 2013 Città della Scienza sembrava immune. Immune dalla maledizione che fa l’area di Bagnoli, l’ex polo dell’Italsider, l’eterna incompiuta di tutta la storia post industriale di questo Paese. Da quel momento Città della Scienza, un tempo fiore all’occhiello di quella Napoli capitale del Mezzogiorno innovativo, entra in una crisi nerissima che dura ancora oggi. Con gli 84 lavoratori arrivati ieri a 7 stipendi arretrati. Dopo un anno di commissariamento che doveva segnare la svolta e invece ha portato la Fondazione sull’orlo di un baratro. Tra crisi di attività, ormai ferme da mesi, e una guerra sui bilanci. In rosso. Prima per circa 2 milioni, poi per quasi sette a seconda di come si voglia leggerli.