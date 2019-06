Deposito di sosta autotreni abusivo sequestrato a Torre del Greco

Sabato 22 Giugno 2019, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 20:15

TORRE DEL GRECO. Un deposito di sosta per autotreni in costruzione ma abusivo: sequestro dei carabinieri. Blitz oggi in viale Europa dove i militari hanno scoperto lavori abusivi su un area di 4mila mq e sono scattati i sigilli. Nel corso di un’operazione polizia ambientale dei carabinieri del Comando Stazione di Torre del Greco Capoluogo, agli ordini del comandante Vincenzo Amitrano, e del personale dell’ufficio tecnico comunale diretti da Maria Sollo, sono stati scoperti un grande cancello in ferro automatico scorrevole per l’accesso all’area di 4mila mq dove alla sosta degli autotreni erano scaricati e prelevati pneumatici nuovi o da smaltire e un cancello per un accesso pedonale.Entrambe le strutture, dal valore di 50mila euro, sono state costruite senza il permesso di costruire e parere della Soprintendenza e sottoposte a sequestro. Denunciato il proprietario dell’area e della vicina officina di riparazione pneumatici, denominata Euromaster Europa gomme che dovrà rispondere del grave reato di costruzione abusiva e violazione della normativa sulla tutela del paesaggio in area parco.