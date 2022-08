Di Mauro, neo direttore sanitario dell'istituto tumori Pascale di Napoli

Al fianco del manager dell’Istituto dei tumori di Napoli, Attilio Bianchi, arriva l’ex direttore generale dell'azienda dei Colli, Maurizio di Mauro, appena nominato direttore sanitario aziendale del più grande polo oncologico del Mezzogiorno.

Sessantaquattro anni, napoletano, sposato con due figlie, una laurea in Medicina e Chirurgia, un passato recente di commissario e poi direttore generale dell'Università Vanvitelli e del polo per la cura delle malattie infettive in Campania, docente universitario, dalla primavera del 2020 componente dell’unità di crisi per l’emergenza Covid della Regione Campania, di Mauro inizierà il nuovo mandato il 9 agosto per i prossimi tre anni. «Comincia una nuova sfida – dice il professionista in prima linea durante la pandemia – questa volta al servizio di una struttura di rilevanza mondiale nel campo dell’oncologia e punto di riferimento assistenziale per il sud Italia».