Dipendente positivo al Covid-19, chiuso l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

POZZUOLI. L'Anfiteatro Flavio è stato chiuso al pubblico quest'oggi in quanto un dipendente presso il sito archeologico della zona flegrea è risultato positivo al Covid-19. "Appena abbiamo appreso la notizia è stato attivato il protocollo previsto, predisponendo la chiusura del sito e le procedure per consentire nei prossimi giorni la riapertura in sicurezza per lavoratori e visitatori - dichiara Fabio Pagano, direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei -. Domani verrà effettuata la sanificazione dell'Anfiteatro Flavio. Naturalmente tutti gli altri siti del parco sono regolarmente aperti".



© RIPRODUZIONE RISERVATA