Controlli anti-Covid a Pozzuoli: chiuso garage, multati otto locali

A causa della positività al covid di un lavoratore, è stata disposta la chiusura del parcheggio comunale Multipiano di via Napoli a Pozzuoli, risultato positivo al Covid-19. La chiusura su disposizione del sindaco, Vincenzo Figliolia, che ha adottato le stesse misure già applicate per altri uffici del comune. Lo stop temporaneo del Multipiano si è reso necessario per arrivare alla ricostruzione della catena dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione della struttura.

Nell'ambito dei controlli sul territorio svolti dalla polizia municipale nel fine settimana sono stati individuati e sanzionati sei titolari di bar e di locali dediti alla ristorazione per il mancato rispetto delle norme anticovid, con assembramenti di persone all'esterno degli esercizi. Multati anche i gestori di due pub del centro storico perché aperti dopo la mezzanotte nonostante i provvedimenti di divieto. Intanto a Pozzuoli nelle ultime 24 ore si registrano 22 nuovi casi di positività ed un solo guarito. In totale, da inizio pandemia, il virus è stato contratto da 422 persone residenti sul territorio con 245 al momento positive, 164 guarite definitivamente e 13 decessi.

