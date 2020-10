Coronavirus, un caso positivo all'Asl di Monterusciello: chiusa

Un caso di positività riscontrato tra il personale amministrativo della sede Asl Napoli2 Nord di Monterusciello, a Pozzuoli, ha comportato la chiusura temporanea della struttura. La dirigenza si è attivata per mettere in campo tutte le misure di tutela sanitaria del personale operativo e dei pazienti che frequentano il sito. Avviate le operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali e il tracciamento dei contatti della persona risultata positiva per i test di controllo da eseguire. Tensioni, inevitabili, sono state registrate tra i numerosi pazienti presenti e in attesa delle visite ambulatoriali costretti, causa della chiusura forzata, a far ritorno a casa senza effettuare i controlli programmati.

