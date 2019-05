CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 12:01

Il quadro clinico di Giorgio Mancinelli, il detenuto 72enne ricoverato in condizioni disperate e finito in cella l'11 marzo per una condanna definitiva a 5 anni per bancarotta nonostante le conseguenze sul suo fisico di un herpes encefalico, diabete e Alzheimer, resta grave e stazionario. Intanto, il suo caso sta facendo discutere e apre riflessioni sulla giustizia, sui suoi tempi, sulla burocrazia e su come incide sulla eterna «emergenza carceri».LA CAMERA PENALEI numeri innanzitutto: nel carcere di Poggioreale si contano 2351 detenuti a fronte di una capienza di 1636 e in quello di Secondigliano 1456 detenuti a fronte di 1020. Con il sovraffollamento sembrano essersi riacuiti i problemi di gestione dei detenuti. «È una situazione a catena - dichiara l'avvocato Gaetano Balice, penalista e segretario della Camera penale di Napoli, presieduta dall'avvocato Ermanno Carnevale - il personale è insufficiente, i centri clinici non riescono a gestire la quotidianità dei detenuti ricoverati, le interlocuzioni con il Tribunale di Sorveglianza vengono appesantite dai numeri, le cancellerie non riescono a evadere le istruttorie e i fascicoli arrivano incompleti sul tavolo del giudice che non può decidere se mancano i dati necessari». I temi della detenzione e del diritto di difesa sono da anni al centro dell'impegno e delle iniziative della Camera penale che ha adottato astensioni (anche quella più recente di fine marzo) e iniziative varie, anche protocolli con il Tribunale di Sorveglianza. Un nodo cruciale riguarda la comunicazione: «Esistono problemi di comunicazione tra Tribunale di sorveglianza, carcere e ospedale» spiega Balice. E forse anche di comunicazione con l'esterno se è vero, come nel caso in questione, che un imputato non sceglie di nominare un difensore. «La storia tragica del condannato ci richiama alle nostre responsabilità perché è evidente che non siamo stati in grado di raggiungere queste persone e informarle dei loro diritti quale quello dell'esistenza del sistema del gratuito patrocinio - spiega Balice - che garantisce a chi si trova in difficoltà economica di dotarsi di una competente difesa tecnica».