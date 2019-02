Dottori aggrediti e caos, è disastro guardia medica a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Febbraio 2019, 07:00

Guardie mediche, camici bianchi chiamati di notte e nei festivi (il turno scatta dalle 12 di ogni sabato) a casa del paziente. Presenza fissa in ogni distretto per una funzione a metà strada tra l'urgenza e l'assistenza. Medici gettonatissimi soprattutto nelle isole e nelle aree disagiate dove l'ospedale è lontano, ma che in città si rendono utili per evitare le resse nei pronto soccorso soprattutto in questi giorni quando il picco stagionale d'influenza ha costretto a letto centinaia di persone.Tempestività ed efficienza, cosa che spesso manca come l'altra sera al distretto di Posillipo, quando la chiamata di un utente è andata a vuoto decine di volte.