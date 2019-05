Disastro infanzia a Napoli: mancano gli assistenti sociali, Comuni sotto accusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 07:30

Campania nemica dei bambini. Le cifre dimostrano che non è infondato l'allarme del Cesvi che, martedì, ha pubblicato l'Indice regionale sul maltrattamento infantile nel nostro Paese collocando la Campania all'ultimo posto. Più evasori scolastici, genitori più giovani e ignoranti, ma anche meno cura da parte delle istituzioni. Il problema più grave, concordano tutti, dai magistrati agli amministratori, è la mancanza di assistenti sociali: la media campana è di uno ogni 5600 abitanti, la norma nazionale ne prevede uno ogni duemila. Eppure, spiega il magistrato del tribunale per i minorenni, Maurizio Barruffo: «Gli assistenti sociali sono il primo filtro, sono loro che insieme alle Asl e alle scuole, possono individuare i casi di difficoltà e segnalarceli». E invece, nella sua risoluzione, dopo l'eccezionale trasferta a Napoli nello scorso settembre, il Csm ha disegnato una mappa del disonore scrivendo: «Fortemente disomogenea la loro presenza nei diversi territori: nel comune di Giugliano vi sono 6 assistenti sociali (a tempo determinato), per una popolazione di 124.139 abitanti (un assistente sociale per 20.600 abitanti circa ), mentre il comune di Napoli, con le sue 10 municipalità, ne conta 359, di cui 358 a tempo indeterminato (un assistente per 2600 abitanti circa)».