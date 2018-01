Discarica abusiva scoperta dalla municipale scatta il sequestro: rifiuti interrati

Martedì 2 Gennaio 2018, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 20:30

Plastica, ceramiche, scarti di materiale edile. Sono solo una parte dei rifiuti che gli agenti di polizia municipale di Giugliano hanno ritrovato interrati in un appezzamento nei pressi del cimitero. La speciale operazione di controllo dei caschi bianchi guidati da Maria Rosaria Petrillo ha portato al sequestro di un’area tra via Verdi e via Casacelle e alla denuncia di un 59enne.Gli agenti, dopo aver notato nelle scorse settimane movimenti sospetti in zona, hanno atteso il momento giusto per intervenire e cogliere in flagranza i colpevoli dello sversamento. Proprio stamane infatti con un’escavatore stavano nascondendo altri scarti di un cantiere edile sotto terra. Ed è in quel momento che sono intervenuti. Con una pala meccanica la municipale ha scoperto che nel terreno c’erano svariati cumuli.Adiacente al terreno utilizzato per smaltire illecitamente la spazzatura, c’è un’attività di vendita all’ingrosso di materiali edili. Non si conosce ancora l’origine e la provenienza dei rifiuti e su questo ci sono indagini in corso. L’operazione è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione con la Guardia di Finanza che ha fornito immagini aeree consentendo così il monitoraggio dell’appezzamento. Le foto dall’alto hanno mostrato l’attività di interramento che andava avanti da giorni in una zona altamente trafficata e frequentata.L’uomo è stato denunciato per deposito illecito e smaltimento illecito di rifiuti speciali e l’area è stata sottoposta a sequestro.