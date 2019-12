Discarica di estintori a Napoli Est, interviene la polizia municipale

Operazione straordinaria della polizia municipale questa mattina, nel quartiere Poggioreale dove in maniera abusiva e illegale erano stati abbandonati degli estintori in strada. L' episodio si è verificato in via Domenico de Roberto, al confine con Napoli est, nel tratto di competenza dell'Unità Operativa Ponticelli, Barra San Giovanni, intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto un furgoncino lanciare gli estintori sulla carreggiata nei pressi di una discarica abusiva, col rischio di intralciare la viabilità e provocare incidenti tra gli automobilisti e i centauri che vi transitano.



I poliziotti municipali guidati da comandante Enrico Fiorillo, hanno rinvenuto 10 estintori usati, accertandone l'alta pericolosità perché ad alta pressione. Dalle verifiche degli agenti, gli estintori risultano manomessi, con le matricole abrase ed è risultata evidente la volontà di cancellare tracce che potessero rendere i contenitori identificabili. Per la rimozione e lo smaltimento degli estintori che in quanto materiale speciale pericoloso, richiedono interventi specializzati, il comandante Fiorillo ha richiesto la partecipazione a sponsor privati intenzionati a dare un contributo volontario.



All'operazione legalità anti estintori ha partecipato gratuitamente la squadra di esperti della Sannino Group di via Provinciale delle Brecce, una ditta attrezzata e specializzata nell'antifortunistica e anche nello smaltimento e nella raccolta degli estintori esausti. Dopo la pulizia dei luoghi sono partite le indagini della polizia municipale per rintracciare gli sversatori abusivi, a cominciare dalle segnalazioni che hanno innescato il pronto intervento. © RIPRODUZIONE RISERVATA