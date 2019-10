Discarica via Brecce a Napoli, la rivolta dei cittadini: «Noi avvelenati dai rifiuti», la rivolta di via Brecce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Ottobre 2019, 07:30

«Il sindaco De Magistris ha dichiarato di essere solidale con noi. Bene. Questo è il foglio con i turni di stasera, mi mancano persone da mezzanotte in poi. Io sono inchiodato davanti al sito di stoccaggio di via delle Brecce da 52 ore per evitare che arrivino a sversare altri camion carichi di spazzatura. Sono stanco, distrutto, ma deciso a non mollare. Venga lui, il primo cittadino, a darmi il cambio»: Raffaele Finelli agita il foglio dove sono annotate le presenze divise per fasce orarie. Con lui, intorno al tavolo nel gazebo improvvisato, mamme arrivate dopo aver portato i figli a scuola, uomini anziani con il volto coperto dalla mascherina «per respirare meno veleni», ragazzi con jeans strappati. Tutti insieme. Mamme e figli, nonne e nipoti le aspettano da luglio. Per ora non sono arrivate.Via delle Brecce, qui dove è stato organizzato il deposito dei rifiuti, è conosciuta da sempre come la via delle raffinerie. I serbatoi sono ancora lo sfondo di un panorama a metà tra una periferia urbana e un incubo da day after. La puzza è compagna di sempre per chi abita da queste parti. L'odore del petrolio, dei gas che bruciavano nelle raffinerie ha impregnato le case e l'asfalto. La bonifica dei siti inquinati che distano poche centinaia di metri è meno di una chimera. In compenso sono arrivati i rifiuti.