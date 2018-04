Mercoledì 4 Aprile 2018, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 09:36

Acerra. Un gruppo composto da decine di disoccupati Bros ha occupato il cantiere comunale del primo circolo didattico di Acerra, una scuola chiusa per dissesto strutturale sei anni fa e che il Comune sta tentando faticosamente di rimettere in sesto. Intanto l'occupazione del cantiere ha determinato il blocco dei lavori di ripristino dell'importante edificio pubblico. Con i disoccupati Bros ci sono anche i senza lavoro del Consorzio Unico di Bacino, i Cub, l'ente regionale per la raccolta differenziata ormai in liquidazione.