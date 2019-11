Rapina donne col trucco del tamponamento nel Napoletano, caccia all'uomo della Peugeot 206 grigia

Hanno prima tamponato l'auto e, poi, una volta fatta accostare hanno messo a segno la rapina con una pistola. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 7 Quater Domitiana nel tratto tra Monterusciello e Lago Patria. Spavento e paura per la donna che era alla guida della macchina a cui il malviventi hanno portato via la borsa con soldi e documenti. E' l'ennesima rapina messa a segno su questo tratto di strada in poco meno di due mesi e spesso le vittime sono quasi sempre donne.

LEGGI ANCHE Napoli: truffa dello specchietto a Posillipo, prese due coppie di imbroglioni

L'uomo alla guida di una Peugeot 206 di colore grigio ha prima tamponato l'auto della donna che ha cercato di proseguire ma, poi, i malviventi hanno cercato di tagliare la strada costringendola ad accostare. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine che contano attraverso i sistemi di videosorveglianza che ci sono sulla Strada Statale 7 Quater di riuscire a risalire agli autori della rapina.

LEGGI ANCHE Per ogni danno 25 euro: preso il mago della truffa dello specchietto nel Napoletano



Ultimo aggiornamento: 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA