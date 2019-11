Napoli: truffa dello specchietto a Posillipo, prese due coppie di imbroglioni

Un poliziotto del Commissariato Posillipo, libero dal servizio, percorrendo largo Pallotta ha visto una persona anziana a bordo di un'auto che discuteva animatamente con un altro automobilista al quale cedeva delle banconote. Avvicinatosi alle auto e qualificatosi, l'agente ha accertato che l'uomo, sostenendo che l'anziano gli aveva danneggiato lo specchietto, era riuscito ad ottenere del denaro. Vistosi scoperto, il truffatore si è dato

alla fuga lasciando un complice a bordo dell’auto.

A seguito di attività investigativa i poliziotti hanno identificato il fuggitivo rintracciandolo presso la tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo dove l’uomo è sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I truffatori, due napoletani di 47 e 42 anni con numerosi precedenti di polizia, sono stati denunciati per truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella stessa giornata, inoltre, gli operatori del Commissariato hanno notato in via Manzoni altre due persone che discutevano animatamente con un automobilista cercando di perpetrare la medesima truffa con la tecnica dello specchietto. A.F., 25enne casertano, e S.P., 21enne napoletana, sono stati denunciati per tentata truffa.



