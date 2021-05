Vaccini a Napoli, chiusi tutti i centri vaccinali lunedì: mancano le dosi, resta aperta solo la Mostra d'Oltremare

Con riferimento alla campagna vaccinale in corso, rispetto alla quale l’Asl Napoli 1 Centro sta contribuendo concretamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati a livello nazionale e regionale, si rappresenta che domani è in consegna una fornitura straordinaria di vaccini Pfizer e Moderna rispetto a quanto già previsto per il prossimo mercoledì.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini Napoli over 30, la notte bianca alla Mostra d'Oltremare:... L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, martedì e mercoledì due giorni per... L'EPIDEMIA Vaccinazioni, riprendono a Napoli le domiciliari: consegnate ai...

Al di là dell’attività dei medici di medicina Generale e delle Usca per i pazienti non deambulanti, attività che resteranno invariate nella programmazione, nella giornata di domani sarà operativo il solo centro vaccinale di Mostra d’Oltremare (dove verranno somministrate le seconde dosi di AstraZeneca). A partire da martedì (25 maggio 2021) riprenderà l’attività in tutti i centri vaccinali dell’Ask Napoli 1 Centro.

Si ribadisce che, sia per le prime, sia per le seconde dosi, i cittadini dovranno presentarsi solo se convocati tramite sms al numero indicato in fase di registrazione sulla piattaforma regionale Sinfonia.

Si conferma, dunque, il normale svolgimento della campagna vaccinale nel rispetto delle dosi di vaccini disponibili e si assicura entro la giornata di domani l’invio degli Sms a coloro che nelle prossime 48 ore dovranno ricevere le prime o le seconde dosi di vaccino così come già programmato.

Intanto, si è chiusa con successo la No Stop Vaccinale della notte appena trascorsa. Alla Mostra d'Oltremare (con somministrazione di Johnson & Johnson) su 3.674, prenotati sono state somministrate 3.840 dosi (95,68%). All’hangar Atitech Capodichino (con somministrazione di AstraZeneca) su 4.021 prenotati sono state somministrate 2.800 dosi (69,63%). Si ribadisce infine che per evitare disagi non saranno ammessi al vaccino cittadini presentatisi al di fuori delle fasce orarie di convoca