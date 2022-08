Afragola, arrestato 33enne lituano: in giro con contanti e cocaina

In tasca solo poche dosi di eroina e cocaina e 1.500 euro in contanti probabile provento della vendita della droga. I carabinieri della stazione di Afragola, Napoli, hanno arrestato un 33enne lituano già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

I militari lo hanno notato in strada e a tradirlo il suo atteggiamento guardingo. Quando lo hanno perquisito addosso aveva quasi un grammo di eroina e un grammo di cocaina. Poi molto denaro, in piccoli tagli.