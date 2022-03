Droga in Campania, 10 indagati, sequestrata anche un'arma

Quattro in carcere, uno agli arresti domiciliari, ma in totale sono dieci gli indagati gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. L'inchiesta, condotta dai carabinieri, ha permesso di documentare le attività di spaccio di stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish) nei comuni di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino, Benevento e nelle aree limitrofe tra Napoli, Salerno e il Sannio. Nel sodalizio, numerosi pusher dell'area nolana. Nel corso delle investigazioni, sono state arrestate in flagranza di reato anche altre quattro persone, è stata sequestrata un'arma, oltre alla droga.

