Napoli, ​hashish, marijuana e cocaina: i carabinieri arrestano pusher 26enne

Un blitz anti-droga dei varabinieri della Compagnia di Bagnoli ha permesso di arrestare un 26enne già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato l’uomo in via Marco Aurelio, nel quartiere Soccavo, mentre cedeva una dose di hashish ad un “cliente”.

Fermato, è stato perquisito e nelle sue tacche sono stati rinvenuti e sequestrati altri 61 grammi della stessa sostanza, poco più di 5 grammi di cocaina e 25 grammi di marijuana. La droga era già suddivisa in dosi pronta per essere venduta al dettaglio. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma contante di 720 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio.