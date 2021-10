Cannabis, sequestrata una serra vicino all'autostrada: un arresto

Un 53enne di Acerra è stato arrestato per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Su segnalazione di un agente del commissariato Roma-San Paolo e di un militare dell’Esercito italiano: entrambi liberi dal servizio transitavano sull’Autostrada A30, direzione Salerno, e si sono fermati in una piazzola di sosta a causa di un problema meccanico alla propria auto.

Una volta scesi dal veicolo, i due hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente, tipo cannabis e, affacciatisi nella scarpata vicina, hanno visto delle piante di canapa con foglie e infiorescenze e, accanto, una persona con un secchio di acqua. A intervenire gli agenti della sottosezione Polizia autostradale di Napoli Nord e del distaccamento Polizia stradale di Nola, che hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e, ieri pomeriggio, hanno notato che la persona descritta prelevava dell’acqua da una cisterna e si dirigeva verso le piante.

Gli operanti hanno bloccato l’uomo e hanno rinvenuto circa 100 piante di canapa con foglie e infiorescenze “fresche” per un peso di 50 chili. Poi hanno controllato un casolare agricolo poco distante, dove hanno scoperto un impianto di videosorveglianza utilizzato per monitorare la strada di accesso al fondo agricolo e una serra adiacente. Lì, in un'area adibita a essicamento di tabacco, hanno rinvenuto altre 30 piante di canapa con foglie e infiorescenze essiccate per il peso di circa 10 chili.