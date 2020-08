Drogato e ubriaco, picchia e minaccia i genitori e le sorelle: arrestato

In esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere della Procura della Repubblica di Napoli nord, i carabinieri di Qualiano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 41enne del posto. L'uomo è accusato di aver minacciato di morte e fatto violenze e pressioni psicologiche verso i genitori e le sue sorelle per costringerli a consegnagli del danaro che avrebbe utilizzato per comprare droga e alcol, talvolta accedendo presso la casa dei famigliari, in maniera forzata.

In un'occasione, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe scavalcato il cancello e penetrandovi dopo aver scardinato una porta finestra. All'uomo, che è stato condotto il carcere di Poggioreale, viene contestato aver agito sotto l'influenza di alcolici e sostanze stupefacenti.

