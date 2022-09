L'Ente Autonomo Volturno rende noto che il 3 ottobre p.v. verrà definitivamente chiusa la Stazione di Cantieri della Ferrovia Cumana a Pozzuoli. La chiusura si è resa necessaria per proseguire i lavori di raddoppio della linea. I lavori consentiranno l'adeguamento della tratta ferroviaria con la costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Pozzuoli cui seguiranno i lavori per la realizzazione della nuova stazione e quelli per il raddoppio della linea fino a Cantieri nonché l'adeguamento normativo della stazione di Gerolomini.

Per procedere alla chiusura della Stazione Cantieri è necessario effettuare le opportune operazioni di adeguamento delle apparecchiature sulla linea ferroviaria che vanno effettuate in assenza di circolazione treni. Pertanto il servizio ferroviario sulla linea Cumana, nella tratta tra Fuorigrotta a Torregaveta, sarà interrotto nei giorni di sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 e riprenderà regolarmente ad inizio servizio di lunedì 3 ottobre p.v. . Il servizio ferroviario sarà garantito tra Montesanto e Fuorigrotta, secondo il programma orario attualmente in vigore, mentre sulla tratta tra Fuorigrotta e Torregaveta sarà istituito un servizio sostitutivo con autobus, gli orari consultabili sul sito www.eavsrl.it. Dal giorno 3 ottobre il servizio viaggiatori presso la stazione di Cantieri sarà definitivamente inibito.

Il raddoppio della linea Cumana e la costruzione della nuova stazione di Pozzuoli consentiranno di liberare il centro di Pozzuoli dall'attraversamento ferroviario e, quindi, da tutti i passaggi a livello. Il progetto prevede la progettazione ed esecuzione delle opere di completamento del raddoppio della Linea Ferroviaria Cumana, lungo una tratta di circa 5 chilometri. Oltre ai lavori di attrezzaggio ferroviario del nuovo binario, è prevista la realizzazione di due nuove stazioni, di una galleria lunga circa 500 metri (Galleria di Monte Olibano) ed il consolidamento in tratti del versante che sovrasta la linea ferroviaria e l'adeguamento dei sistemi di sicurezza delle gallerie lungo la linea. «I disagi che oggi la popolazione di Pozzuoli patisce - si legge in un comunicato Eav - saranno ripagati con un nuovo restyling dell'intero centro».